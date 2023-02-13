Почему у детей по ночам могут болеть ноги

Чаще всего, когда родитель сталкивается с проблемой появления ночных или вечерних болей в ногах у своего ребенка, он первым делом думает о так называемых болях роста.
В целом, в большинстве случаев это наверняка и окажется правдой. На такой случай "Рамблер" нашел ролик у одной из пользовательниц социальной сети TikTok с ником @esten_doc, которая рассказала, как отличить их и чем спасаться в такие периоды – смотрите в видео.
Однако не всегда подобные боли могут оказаться связанными с фазой роста ребенка. Чтобы выяснить, какие патологии еще придется исключить, мы обратились к эксперту, врачу общей практики Денису Прокофьеву.
Помимо этого, дети могут иметь проблемы, связанные с ревматодиным артритом, псориазом, вирусными гепатитами. С позиции сосудов также есть много патологий, которые будут давать болевые синдромы: эмболические закупорки, патологии развития костей, сосудов, сенсомоторное расстройство.
Решением в этой ситуации может быть только диагностика и консультация у врача специалиста.