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39 минут назад

Почему у детей по ночам могут болеть ноги

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Чаще всего, когда родитель сталкивается с проблемой появления ночных или вечерних болей в ногах у своего ребенка, он первым делом думает о так называемых болях роста.

В целом, в большинстве случаев это наверняка и окажется правдой. На такой случай "Рамблер" нашел ролик у одной из пользовательниц социальной сети TikTok с ником @esten_doc, которая рассказала, как отличить их и чем спасаться в такие периоды – смотрите в видео.

Однако не всегда подобные боли могут оказаться связанными с фазой роста ребенка. Чтобы выяснить, какие патологии еще придется исключить, мы обратились к эксперту, врачу общей практики Денису Прокофьеву.

Очень важно понимать, какая именно боль в ногах возникает: это костная боль, мышечная, боль по ходу вен или артерий. Необязательно все списывать на то, что ребенок растет и боли возникают именно из-за этого. Такое, безусловно, может быть, но очень важно дифференцировать патологию. Как правило, если мы говорим о костной боли, здесь выделяются острый и хронический моноартрит, острый и хронический полиартрит. Наиболее частые причины — полученная травма, либо бактериальные инфекции.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Помимо этого, дети могут иметь проблемы, связанные с ревматодиным артритом, псориазом, вирусными гепатитами. С позиции сосудов также есть много патологий, которые будут давать болевые синдромы: эмболические закупорки, патологии развития костей, сосудов, сенсомоторное расстройство.

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Решением в этой ситуации может быть только диагностика и консультация у врача специалиста.

Болезни и лекарства,Видео,
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