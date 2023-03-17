Нарушение циркуляции крови – не единственная причина образования тромбов. О некоторых других распространенных факторах, повышающих риск тромбоза, Москве 24 рассказала терапевт Татьяна Романенко.

Бактериальные, а также вирусные инфекции корректируют процесс свертываемости крови. Таким образом они косвенно могут повлиять на образование тромбов, предупредила эксперт.

«Другая причина повышенного тромбообразования – аритмия, то есть нарушение ритма сердца. Так как оно не ритмично сокращается, кровь застаивается», – объяснила терапевт.

Воспаление вен (тромбофлебит), как и варикоз, тоже может повлиять на тромбообразование. В этом состоянии сгустки крови прикрепляются к воспаленным стенкам.

Варикозная болезнь нижних конечностей и тромбофлебит (воспаление внутренней оболочки стенок вен) также увеличивают риск тромбоза.

«При неблагоприятном стечении обстоятельств этот тромб может оказаться где угодно», – предупредила медик.

Застой крови возникает иногда при послеоперационной реабилитации, когда пациент вынужден соблюдать строгий постельный режим.