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2 часа назад

Терапевт Ромасов объяснил, почему из-за промокших ног возникает простуда

Мира Маркина

Часто можно услышать, что если ноги промокли, велик риск заболеть простудой. Связаны ли мокрые ноги с ОРВИ, в беседе с «Газетой.Ru» прояснил терапевт Иван Ромасов.

В первую очередь врач отметил: простуда возникает не из-за промокших ног, а их длительного переохлаждения. Спазм сосудов в ногах с током крови распространяется по организму и становится системным. Из-за чего сужаются капилляры в том числе в слизистой носа – она как раз защищает тело от попадания в него респираторных инфекций.

«Спазм капилляров слизистой носа приводит к снижению работы реснитчатого эпителия, основная задача которого – эвакуация слизи из полости носа в носоглотку, что играет важную роль в профилактике респираторных инфекций», – объяснил медик.

Вредоносные микроорганизмы, попадая в кишечник, становятся мишенью иммунных клеток-антител, специфичных для этой инфекции. Но если слизь застаивается в носу (например, при насморке), то риск заболеть простудой повышается, так как иммунная система работает некорректно.

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Также эксперт подчеркнул: усугубит последствия от промокших ног холодный ветер и наличие хронических заболеваний сердца, почек, лор-органов, печени, иммунодефицит.

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