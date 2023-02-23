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43 минуты назад

Защищает ли витамин С от простуды на самом деле: видео

Стелла Шмель

В сезон обострения респираторных инфекций многие начинают усиленно принимать витамин С в качестве профилактической меры.

Врач Сергей Малоземов рассказал, есть ли смысл в употреблении большого количества этого витамина.

Клинические исследования показывают, что прием аскорбиновой кислоты в увеличенных дозах не снижает риск заражения ОРВИ и не влияет на скорость выздоровления человека. Напротив, длительное употребление витамина С в увеличенных дозах может дать негативные последствия.

Чаще всего из-за неконтролируемого приема витамина страдает мочевыделительная система, возрастает риск образования камней в почках. Единственная ситуация, в которой витамин С действительно может поднять иммунитет – его дефицит в организме.

Но это встречается крайне редко, так как среднестатистический человек получает необходимое количество витамина из овощей и фруктов. В любом случае, наличие дефицитов в организме точно можно установить только с участием врача, после проведения всех необходимых анализов.

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Подробнее о том, почему прием витамина С не так уж полезен при лечении простудных заболеваний, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как понять, что простуда перерастает в пневмонию.

Болезни и лекарства,Видео,Сергей Малоземов,
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