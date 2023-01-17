Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+3° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
31 минуту назад

Как понять, что простуда перерастает в пневмонию: 4 признака

Мира Маркина

Каждый из нас хотя бы раз в год сталкивается с простудой. Но если у кого-то ОРВИ проходит быстро и без последствий, то другим приходится бороться с болезнью несколько месяцев. Более того, иногда на первый взгляд обычная простуда перерастает в пневмонию. Но как разобраться, что болезнь прогрессирует? Выяснял "Рамблер".

Как понять, что простуда перерастает в пневмонию: 4 признака
Фото: UnsplashUnsplash

Боль в грудной клетке

Если вы испытываете чувство сдавленности и боли в груди, это свидетельствует о воспалении. Как правило, данный симптом усиливается при попытке глубоко вдохнуть или откашляться.

Одышка

Одышка после физических нагрузок не является серьезным поводом для беспокойства. Но если она возникает даже в состоянии покоя, это может указывать на пневмонию. В числе других симптомов, сигнализирующих об этом недуге: затрудненное дыхание, головокружение, синюшный оттенок кожи на лице и руках.

Что такое миокардит и причем здесь пневмония

Температура

У пациента, больного пневмонией, температура тела поднимается до 39-40 градусов и не снижается несколько дней. Зачастую жаропонижающие лекарства в данном случае не работают.

Кашель

Затяжные приступы кашля также могут указывать на пневмонию. Сначала кашель сухой, но со временем он становится влажным. Мокрота может иметь зеленоватый или коричневый цвет – это следы гноя или крови.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители