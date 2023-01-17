Как понять, что простуда перерастает в пневмонию: 4 признака

Каждый из нас хотя бы раз в год сталкивается с простудой. Но если у кого-то ОРВИ проходит быстро и без последствий, то другим приходится бороться с болезнью несколько месяцев. Более того, иногда на первый взгляд обычная простуда перерастает в пневмонию. Но как разобраться, что болезнь прогрессирует? Выяснял "Рамблер".

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Боль в грудной клетке

Если вы испытываете чувство сдавленности и боли в груди, это свидетельствует о воспалении. Как правило, данный симптом усиливается при попытке глубоко вдохнуть или откашляться.

Одышка

Одышка после физических нагрузок не является серьезным поводом для беспокойства. Но если она возникает даже в состоянии покоя, это может указывать на пневмонию. В числе других симптомов, сигнализирующих об этом недуге: затрудненное дыхание, головокружение, синюшный оттенок кожи на лице и руках.

Температура

У пациента, больного пневмонией, температура тела поднимается до 39-40 градусов и не снижается несколько дней. Зачастую жаропонижающие лекарства в данном случае не работают.

Кашель

Затяжные приступы кашля также могут указывать на пневмонию. Сначала кашель сухой, но со временем он становится влажным. Мокрота может иметь зеленоватый или коричневый цвет – это следы гноя или крови.