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1 час назад

Что такое миокардит и причем здесь пневмония

Мира Маркина

Сердце представляет собой мышечную ткань – миокард. Воспалительный процесс, затрагивающий ее, называется миокардитом. Из-за чего он возникает и в каких случаях летален, расскажет “Рамблер”.

Что такое миокардит и причем здесь пневмония
Фото: Pxhere.comPxhere.com

Причины миокардита

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Миокардит наиболее часто возникает из-за вирусных инфекций (герпеса, гепатита, аденовируса, COVID-19), попадания в организм бактерий (стафилококков, стрептококков, риккетсий, хламидий), паразитов и грибков. Также к заболеванию нередко приводят сепсис, дифтерия, скарлатина, ревматизм, васкулит.

Как понять, что у вас развивается ревматизм

Редко миокардит развивается из-за приема лекарственных средств, ионизирующего излучения и злоупотребления алкоголем.

Симптомы воспаления сердечной мышцы

Проблема с обнаружением миокардита заключается в том, что его легко спутать с другими заболеваниями, например, пневмонией или аритмией. В некоторых случаях воспаление мышцы вовсе протекает без симптомов. Поэтому иногда даже опытный врач не может поставить верный диагноз после первичного осмотра и сбора анамнеза.

Тем не менее, вас должно насторожить появление (чаще всего – во время легкой физической нагрузки):

  • одышки,
  • боли за грудиной,
  • бледности,
  • отека или увеличения печени и селезенки, ног.

Миокардит часто сопровождается этой клинической картиной. Но помните, что симптомы заболевания нередко могут быть неспецифическими.

При хроническом миокардите человек сталкивается с быстрой утомляемостью, слабостью, потерей веса (вследствие нарушения аппетита), ощущением ломоты в костях. Эти симптомы часто возникают при простуде, что только усложняет постановку точного диагноза. Миокардит нередко становится недиагностированной причиной острой сердечной недостаточности, внезапной смерти и хронической дилатационной кардиомиопатии. Краткосрочный прогноз острого воспаления обычно благоприятный, но сильно зависит от причины.

Лечение миокардита

Главное ограничение, связанное с миокардитом – это запрет на любые физические нагрузки до тех пор, пока признаки сердечной слабости не исчезнут. Чаще всего пациенту рекомендуется соблюдать строгий постельный режим. Лечение миокардита в основном симптоматическое и зависит от причины воспаления. Если она точно установлена, могут быть назначены лекарственные средства. Например, антибактериальная или противовирусная терапия.

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