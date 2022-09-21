Как понять, что у вас развивается ревматизм

В сезон простуд растет количество обращений к специалистам-медикам пациентов, подозревающих у себя ревматизм. Почему это заболевание развивается? Как не пропустить симптомы ревматизма? Обо всем этом читайте в статье “Рамблера”.

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Ревматическая лихорадка – осложнение, которое возникает после перенесенных инфекционных заболеваний. Протекает она в виде системного воспалительного процесса инфекционно-аллергического характера, поражающего соединительные ткани, сердечно-сосудистую, нервную систему, кожу, мозг. Реже вследствие лихорадки страдают органы ЖКТ, дыхания и зрения. Поскольку чаще всего ревматизм проявляется сильной болью суставов (артралгией), то о разрушении других органов пациент зачастую даже и не подозревает.

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Причиной развития ревматизма является респираторная стрептококковая инфекция. Поэтому, как правило, прежде чем столкнуться с ревматической лихорадкой, пациент болеет ОРВИ (тонзиллитом, ангиной и фарингитом) или скарлатиной. В процессе борьбы организма с инфекцией иммунная система активно продуцирует специфические антитела. Они словно снайперы обнаруживают возбудителей стрептококк – по определенным белковым молекулам, а затем уничтожают его клетки. Но проблема в том, что у некоторых людей эти белки есть в составе соединительной ткани сердца и сосудов. У них и развивается аутоиммунный ревматизм – во время атаки противострептококковыми антителами собственных тканей.

Лихорадка может проявляться время от времени, то есть, течение болезни характеризуется как “волнообразное”. Первые симптомы заболевания обычно возникают через пару-тройку недель после стрептококковой инфекции, тогда пациент жалуется на

повышение температуры тела,

слабость,

повышенное потоотделение,

мигрирующий полиартрит,

одышку,

нарушение координации,

головную боль.

К факторам, повышающим риск развития ревматизма относят:

некорректное лечение стрептококковой инфекции;

генетическую предрасположенность;

переохлаждение;

дефицит витаминов и микроэлементов;

наличие аутоиммунных заболеваний.

Мы попросили врача общей практики Дениса Прокофьева рассказать, что нужно делать, если вы заподозрили у себя ревматизм.

При подозрении ревматической лихорадки необходимо провести исследования: сдать общий анализ крови, обращаем внимание на СОЭ, сделать мазок из зева, выполнить серологическое исследование, пройти ЭКГ, ЭХОКГ. Если диагноз подтвердился, начинается прием препаратов, направленных на нейтрализацию стрептококковой инфекции. Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Не исключено и обращение к врачу – ревматологу, кардиологу, врачу общей практики или терапевту (педиатру — если пациент маленький).

Для успешного лечения пациенту может потребоваться реабилитация, например, во время пребывания в санаторно-курортном учреждении. Многие пациенты с ревматизмом в анамнезе остаются под наблюдением всю жизнь.