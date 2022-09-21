Как понять, что у вас развивается ревматизм

В сезон простуд растет количество обращений к специалистам-медикам пациентов, подозревающих у себя ревматизм. Почему это заболевание развивается? Как не пропустить симптомы ревматизма? Обо всем этом читайте в статье “Рамблера”.
Ревматическая лихорадка – осложнение, которое возникает после перенесенных инфекционных заболеваний. Протекает она в виде системного воспалительного процесса инфекционно-аллергического характера, поражающего соединительные ткани, сердечно-сосудистую, нервную систему, кожу, мозг. Реже вследствие лихорадки страдают органы ЖКТ, дыхания и зрения. Поскольку чаще всего ревматизм проявляется сильной болью суставов (артралгией), то о разрушении других органов пациент зачастую даже и не подозревает.
Причиной развития ревматизма является респираторная стрептококковая инфекция. Поэтому, как правило, прежде чем столкнуться с ревматической лихорадкой, пациент болеет ОРВИ (тонзиллитом, ангиной и фарингитом) или скарлатиной. В процессе борьбы организма с инфекцией иммунная система активно продуцирует специфические антитела. Они словно снайперы обнаруживают возбудителей стрептококк – по определенным белковым молекулам, а затем уничтожают его клетки. Но проблема в том, что у некоторых людей эти белки есть в составе соединительной ткани сердца и сосудов. У них и развивается аутоиммунный ревматизм – во время атаки противострептококковыми антителами собственных тканей.
Лихорадка может проявляться время от времени, то есть, течение болезни характеризуется как “волнообразное”. Первые симптомы заболевания обычно возникают через пару-тройку недель после стрептококковой инфекции, тогда пациент жалуется на
К факторам, повышающим риск развития ревматизма относят:
Мы попросили врача общей практики Дениса Прокофьева рассказать, что нужно делать, если вы заподозрили у себя ревматизм.
Не исключено и обращение к врачу – ревматологу, кардиологу, врачу общей практики или терапевту (педиатру — если пациент маленький).
Для успешного лечения пациенту может потребоваться реабилитация, например, во время пребывания в санаторно-курортном учреждении. Многие пациенты с ревматизмом в анамнезе остаются под наблюдением всю жизнь.