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49 минут назад

4 SOS-сигнала, которые указывают на сбои в организме

Мира Маркина

Когда в организме случаются сбои, тело пытается рассказать нам об этом. Но многие игнорируют его сигналы и не придают им значения. А между тем, если вовремя не обратиться к специалисту, такая халатность может быть чревата серьезными последствиями. Подробнее о SOS-сигналах, на которые важно обращать внимание – в материале "Рамблера".

4 SOS-сигнала, которые указывают на сбои в организме
Фото: unsplashunsplash

Ломаются волосы и ноги

Если ногти стали тоньше бумаги, а волосы постоянно ломаются, это может указывать на дефицит витаминов группы B и кальция. Чтобы восполнить пробелы, важно включить в рацион пророщенные зерна, цельнозерновые каши и хлеб.

Кровоточат десны

После каждой чистки зубов остаются следы крови? Это может указывать на дефицит витамина C, а еще на воспаление в организме, поэтому с походом к врачу лучше не медлить. Восполнить дефицит витамина C в организме помогут лук, чеснок, фрукты, овощи, а также настой шиповника.

Сухость кожи

Если даже самый жирный крем не спасает от сухости коже, это может сигнализировать о нехватке витамина E в организме. Этим витамином богаты орехи, жирная рыба и растительные масла.

Врач Романенко объяснила, о чем сигнализируют мушки перед глазами

Ночные судороги

Судороги по ночам могут быть симптомом нехватки калия и магния. Эти микроэлементы содержатся в брюссельской капусте, помидорах, зелени и картофеле.

Болезни и лекарства,
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