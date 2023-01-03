Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+13° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
58 минут назад

Врач Романенко объяснила, о чем сигнализируют мушки перед глазами

Катерина Саломе

В некоторых случаях появление мушек перед глазами свидетельствуют о серьезных заболеваниях. Об этом в беседе с "Москвой 24" заявила врач-терапевт Татьяна Романенко.

О чем сигнализируют мушки перед глазами
Фото: pixabay.compixabay.com

По словам специалиста, этот симптом может говорить о наличии анемии или низком артериальном давлении. "Когда низкий уровень гемоглобина и эритроцитов – это хроническая гипоксия, и у человека перед глазами мелькают мушки", – объясняет она.

Врач назвал болезни глаз, которые приводят к инвалидности

При низком артериальном давлении мушки возникают только при смене положения тела или резком подъеме, уточнила эксперт. Это, по ее словам, происходит из-за перераспределения крови и снижения артериального давления.

"Но такое явление кратковременное, и вскоре все возвращается к норме", – резюмировала Романенко.

Ранее мы писали о том, что иммунолог раскрыла болезни, о которых говорят мешки под глазами.

Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители