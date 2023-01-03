О чем сигнализируют мушки перед глазами

В некоторых случаях появление мушек перед глазами свидетельствуют о серьезных заболеваниях. Об этом в беседе с "Москвой 24" заявила врач-терапевт Татьяна Романенко.

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По словам специалиста, этот симптом может говорить о наличии анемии или низком артериальном давлении. "Когда низкий уровень гемоглобина и эритроцитов – это хроническая гипоксия, и у человека перед глазами мелькают мушки", – объясняет она.

При низком артериальном давлении мушки возникают только при смене положения тела или резком подъеме, уточнила эксперт. Это, по ее словам, происходит из-за перераспределения крови и снижения артериального давления.

"Но такое явление кратковременное, и вскоре все возвращается к норме", – резюмировала Романенко.