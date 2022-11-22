Иммунолог раскрыла болезни, о которых говорят мешки под глазами

Иммунолог Ирина Ярцева в беседе с "Москвой 24" рассказала, о каких недугах сигнализируют мешки под глазами.
По словам медика, данный симптом может указывать на болезни почек и сердечно-сосудистые болезни.
"Иногда это говорит о недосыпе, когда человек переутомлен, он не высыпается. Как только начать высыпаться, мешков под глазами не будет",
– также отметила медик.
Кроме того, у некоторых людей мешки под глазами могут быть обусловлены генетикой. В этом случае они связаны с особенностью строения лица и не свидетельствуют о какой-либо патологии.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, нужно ли лечить синяки.