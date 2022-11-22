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10 часов назад

Иммунолог Ярцева раскрыла болезни, о которых говорят мешки под глазами

Мира Маркина

Иммунолог Ирина Ярцева в беседе с "Москвой 24" рассказала, о каких недугах сигнализируют мешки под глазами.

Иммунолог раскрыла болезни, о которых говорят мешки под глазами
Фото: Кадр из фильма "Бойцовский клуб"Кадр из фильма "Бойцовский клуб"

Косметолог Парфененкова назвала синяки под глазами симптомом множества болезней

По словам медика, данный симптом может указывать на болезни почек и сердечно-сосудистые болезни.

"Иногда это говорит о недосыпе, когда человек переутомлен, он не высыпается. Как только начать высыпаться, мешков под глазами не будет",

– также отметила медик.

Кроме того, у некоторых людей мешки под глазами могут быть обусловлены генетикой. В этом случае они связаны с особенностью строения лица и не свидетельствуют о какой-либо патологии.

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, нужно ли лечить синяки.

Новости,Ирина Ярцева,
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