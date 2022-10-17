Косметолог раскрыла болезни, на которые указывают синяки под глазами

Косметолог, дерматовенеролог Ирина Парфененкова в беседе с "Лентой.ру" рассказала причины появления синяков под глазами. По словам медика, этот симптом может сигнализировать о многих болезнях.

Фото: Кадр из фильма "Бойцовский клуб" Кадр из фильма "Бойцовский клуб"

Эксперт подчеркнула, что возникновение синяков под глазами не изучены в полной мере, а потому их нельзя рассматривать как ключевой симптом того или иного недуга. Однако существуют болезни, которые сопровождают изменения под нижним веком.

Так, сочетание синяков под глазами с повышенной утомляемостью, вялостью, апатией, необъяснимым набором веса, а также скованностью в суставах может сигнализировать о гипотиреозе.

Кроме того, цвет кожи под глазами может меняться при недугах сердечно-сосудистой системы или почек. Если пациента также мучают признаки расстройства пищеварения, нужно обследовать желудочно-кишечный тракт.

При этом медик отметила, что синяки под глазами могут быть вызваны и другими причинами:

"Провоцируют появление синяков под глазами травмы кровеносных сосудов, аллергия, неправильно подобранная косметика".

Кроме того, темные круги могут быть следствием неправильного образа жизни: