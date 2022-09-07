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2 часа назад

Нужно ли лечить синяки

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Появление на теле синяков – явление очень частое и все мы к этому привыкли. У кого-то они появляются от совсем легкого удара о какой-то предмет, а кто-то обнаруживает на себе синяк только после сильного ушиба или падения. Однако большинство людей убеждены, что с синяками ничего не нужно делать и они пройдут сами собой. "Рамблер" узнал у эксперта. так ли это на самом деле, или все же необходимо лечение.

Нужно ли лечить синяки
Фото: commons.wikimedia.orgcommons.wikimedia.org

Подкожные капиллярные кровотечения бывают различных степеней и лечению подвергается только гематома – сильное подкожное кровоизлияние, которое со временем, конечно, может рассосаться самостоятельно, но, как правило, происходит и другое развитие событий.

Риск заключается в том, что массивные капиллярные кровотечения остаются под кожей. И если произошло большое количество выделения крови из капилляров, и возникло большое скопление крови (50-100 мл), это, безусловно, будет требовать кровопускания (извлечения крови), а больше ничего делать не нужно. Но есть определенные особенности: при ушибах есть возможность повреждения мягких тканей, в этом случае можно использовать НПВС. Также есть проблема возникновения невритов, особенно при ушибах лицевой части, и в этом случае потребуется уже помощь невролога.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Ну, а с обычным синяком, гематомой легкой или средней степени, можно вообще ничего не делать – это только вопрос эстетики. Но если вам необходимо ускорить рассасывание, вы можете использовать мази с содержанием гепарина.

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