Нужно ли лечить синяки

Появление на теле синяков – явление очень частое и все мы к этому привыкли. У кого-то они появляются от совсем легкого удара о какой-то предмет, а кто-то обнаруживает на себе синяк только после сильного ушиба или падения. Однако большинство людей убеждены, что с синяками ничего не нужно делать и они пройдут сами собой. "Рамблер" узнал у эксперта. так ли это на самом деле, или все же необходимо лечение.