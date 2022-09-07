Нужно ли лечить синяки

Появление на теле синяков – явление очень частое и все мы к этому привыкли. У кого-то они появляются от совсем легкого удара о какой-то предмет, а кто-то обнаруживает на себе синяк только после сильного ушиба или падения. Однако большинство людей убеждены, что с синяками ничего не нужно делать и они пройдут сами собой. "Рамблер" узнал у эксперта. так ли это на самом деле, или все же необходимо лечение.
Подкожные капиллярные кровотечения бывают различных степеней и лечению подвергается только гематома – сильное подкожное кровоизлияние, которое со временем, конечно, может рассосаться самостоятельно, но, как правило, происходит и другое развитие событий.
Ну, а с обычным синяком, гематомой легкой или средней степени, можно вообще ничего не делать – это только вопрос эстетики. Но если вам необходимо ускорить рассасывание, вы можете использовать мази с содержанием гепарина.