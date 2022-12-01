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3 часа назад

Врач Егоров назвал болезни глаз, которые приводят к инвалидности

Мира Маркина

Некоторые распространенные офтальмологические заболевания могут привести к постановке на учет по инвалидности. Какие именно – “Ленте.ру” рассказал Алексей Егоров, заведующий отделением офтальмологии московского Госпиталя для ветеранов войн №2.

Врач назвал болезни глаз, которые приводят к инвалидности
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Дистрофические заболевания сетчатки, глаукома, атрофия зрительного нерва, а также некоторые анатомические аномалии могут стать причиной инвалидности, отметил врач. Чтобы не допустить подобного исхода, необходимо регулярное, не реже раза в год наблюдение у офтальмолога. Оно должно быть в динамике, если заболевание уже было замечено.

“Если у пациента уже есть диагноз, то он должен соблюдать все рекомендации, которые ему дает лечащий врач”, — резюмировал эксперт.

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