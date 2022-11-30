Почему мерзнут ноги, когда телу тепло

Сталкивались ли вы с такой ситуацией – вы сидите или лежите на диване под теплым пледом, в домашней одежде и теплых носках, а ногам при этом все равно холодно? Наверняка каждый хоть раз обращал внимание на то, что даже когда всему телу тепло, ноги могут мерзнуть. "Рамблер" поинтересовался этой темой и поговорил с экспертом, чтобы узнать, с чем это может быть связано и как объясняется с медицинской точки зрения. Нам помог разобраться врач общей практики Денис Прокофьев.