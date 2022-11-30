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1 час назад

Почему мерзнут ноги, когда телу тепло

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Сталкивались ли вы с такой ситуацией – вы сидите или лежите на диване под теплым пледом, в домашней одежде и теплых носках, а ногам при этом все равно холодно? Наверняка каждый хоть раз обращал внимание на то, что даже когда всему телу тепло, ноги могут мерзнуть. "Рамблер" поинтересовался этой темой и поговорил с экспертом, чтобы узнать, с чем это может быть связано и как объясняется с медицинской точки зрения. Нам помог разобраться врач общей практики Денис Прокофьев.

Почему мерзнут ноги, когда телу тепло
Фото: UnsplashUnsplash
Это обусловлено тем, что ноги — самый дальний сосуд от сердца. А нашему главному органу и "мотору" достаточно тяжело обеспечить постоянный кровоток до нижних конечностей. Плюс ко всему, ноги минимально защищены подкожно-жировой клетчаткой. В связи с этим они более остро воспринимают холод.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Помимо этого существует ряд заболеваний, при которых так же могут мерзнуть ноги.

Это могут быть атеросклероз нижних конечностей или хроническая венозная недостаточность. Важно помнить, что самая главные мышцы ног — икроножные. Фактически они являются помпой для вен и артерий. И поэтому если никакой патологии не выявлено, важно стимулировать икроножную мышцу различными упражнениями, обеспечивая приток крови.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Также необходимы калий и магний для нормального мышечного потенциала, что тоже может помочь решить эту проблему.

Болезни и лекарства,
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