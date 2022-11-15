Офтальмолог рассказал, что может привести к слепоте

Какие заболевания могут привести к слепоте, “Парламентской газете” рассказал врач-офтальмолог Александр Трость.

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Среди офтальмологических заболеваний, которые могут повлиять на качество зрения, эксперт назвал катаракту и глаукому. С ними чаще сталкиваются пожилые люди.

Однако, по словам Тростя, среди болезней, приводящих к ухудшению зрения, на первом месте стоит сахарный диабет. Также на здоровье глаз могут повлиять и другие заболевания — гипертония, менингит, энцефалит, злокачественные или доброкачественные новообразования, патологии щитовидной железы и другие. Таким образом, кроме пожилых людей, в группу риска входят и пациенты с хроническими заболеваниями.

Врач рассказал, что при периодической или постоянной боли в глазах, появлении сухости и покраснения следует срочно обратиться к офтальмологу. Трость подчеркнул: пройти обследование стоит и в случае, когда предметы искажаются — например, прямая линия кажется волнистой или кривой.

Еще один тревожный “звоночек” — сужение области зрения, то есть пространства, которое глаз видит в неподвижном состоянии.

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