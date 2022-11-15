Как наличие друзей сказывается на работе кишечника

Многие убеждены в том, что социальная жизнь не оказывает влияние на физическое здоровье. Однако это заблуждение. К примеру, не так давно ученые установили, что на здоровье кишечника сказывается наличие друзей. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала "Друзья" Кадр из сериала "Друзья"

Ученые из Оксфорда провели исследование, наблюдая за 40 макаками-резусами на Кайо-Сантьяго – карибском "Острове обезьян". Об этом сообщает ScienceMag.

Специалисты собрали образцы кала приматов, изучили ДНК, присутствующую в нем, чтобы определить, какие бактерии находятся в кишечнике. После этого ученые также проанализировали социальные связи животных.

В ходе работы выяснилось, что у общительных макак в кишечнике было обнаружено больше бактерий Faecalibacterium и Prevotella. Первая известна за счет своих противовоспалительных свойств, а вторая отвечает за нормализацию обмена глюкозы.

В то же время в кишечнике обезьян, предпочитавших социальную изоляцию, было выявлено больше бактерий Streptococcus. У людей именно они способны вызвать острый фарингит и даже пневмонию.

Сейчас ученые не могут с полной уверенностью сказать, являются ли полезные бактерии следствием общительности или ее причиной. Однако они склоняются к той версии, что в данном случае господствует баланс:

"Взаимосвязь между социальным поведением и обилием микробов может быть прямым результатом их социальной передачи, например, при груминге. Но, может быть, эта взаимосвязь — не прямой эффект. Дело в том, что обезьяны с меньшим количеством друзей могут испытывать больший стресс, а он влияет на распространенность полезных микробов. Мы знаем, что поведение влияет на микробиом, но и микробиом, в свою очередь, может влиять на мозг и поведение",

– подчеркнула соавтор исследования Катерина Джонсон.