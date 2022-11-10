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3 часа назад

Офтальмолог Комарова раскрыла причины слезоточивости глаз

Мира Маркина

Появление слезоточивости может быть связано с самыми разными факторами. О них “Вечерней Москве” рассказала офтальмолог Марина Комарова.

Офтальмолог раскрыла причины слезоточивости глаз
Фото: flickr.comflickr.com

Врач отметила: глаза чаще всего слезятся рефлекторно, когда слизистая испытывает влияние внешних факторов. Например, на ветру, в дыму, при ярком свете. Из-за сухого воздуха в помещении глаза тоже могут слезиться.

“Однако как только раздражающие факторы будут исключены, слезоточивость пройдет”, — объяснила офтальмолог.

Еще одна причина слезоточивости глаз – это аллергия. При контакте аллергена со слизистой последняя воспаляется. С этим симптомом хорошо знакомы люди с поллинозом.

Офтальмолог рассказал, надо ли отдыхать от очков

Попадание инфекции через слизистую глаз также может вызывать слезоточивость. Поэтому в период распространения ОРВИ-заболеваний не следует трогать органы зрения руками.

Ранее “Рамблер” рассказывал, почему в глазах лопаются сосуды.

Новости,Марина Комарова,
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