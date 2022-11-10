Офтальмолог раскрыла причины слезоточивости глаз

Появление слезоточивости может быть связано с самыми разными факторами. О них “Вечерней Москве” рассказала офтальмолог Марина Комарова.

Врач отметила: глаза чаще всего слезятся рефлекторно, когда слизистая испытывает влияние внешних факторов. Например, на ветру, в дыму, при ярком свете. Из-за сухого воздуха в помещении глаза тоже могут слезиться.

“Однако как только раздражающие факторы будут исключены, слезоточивость пройдет”, — объяснила офтальмолог.

Еще одна причина слезоточивости глаз – это аллергия. При контакте аллергена со слизистой последняя воспаляется. С этим симптомом хорошо знакомы люди с поллинозом.

Попадание инфекции через слизистую глаз также может вызывать слезоточивость. Поэтому в период распространения ОРВИ-заболеваний не следует трогать органы зрения руками.