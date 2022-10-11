Офтальмолог рассказала, почему лопаются сосуды в глазах

Офтальмолог МЕДСИ Premium, доктор медицинских наук Елизавета Полунина рассказала о нескольких факторах, которые становятся причиной лопнувших сосудов. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Газетой.Ru".
Так, по словам медика, причинами такого кровоизлияния могут быть повышенное артериальное давление, состояние после перенесенной вирусной инфекции, например, коронавируса, авитаминоз, повышенная зрительная нагрузка.
Как отметила офтальмолог, если кровоизлияние сильное, то рекомендуется обратиться к врачу и сдать анализ крови для выяснения того, как быстро происходит свертывание крови.