Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+23° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
1 час назад

Офтальмолог Полунина рассказала, почему лопаются сосуды в глазах

Мария Иглина

Офтальмолог МЕДСИ Premium, доктор медицинских наук Елизавета Полунина рассказала о нескольких факторах, которые становятся причиной лопнувших сосудов. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Газетой.Ru".

Офтальмолог рассказала, почему лопаются сосуды в глазах
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Так, по словам медика, причинами такого кровоизлияния могут быть повышенное артериальное давление, состояние после перенесенной вирусной инфекции, например, коронавируса, авитаминоз, повышенная зрительная нагрузка.

Иммунолог раскрыл неожиданный источник аллергии осенью

Как отметила офтальмолог, если кровоизлияние сильное, то рекомендуется обратиться к врачу и сдать анализ крови для выяснения того, как быстро происходит свертывание крови.

Ранее в Китае начали лечить рак российским источником нейтронов.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители