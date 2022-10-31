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1 час назад

Офтальмолог Сагоненко рассказал, надо ли отдыхать от очков

Мира Маркина

Офтальмолог Дмитрий Сагоненко рассказал, как правильно носить очки и как часто необходимо от них отдыхать. Об этом сообщает "Лента.ру".

Офтальмолог рассказал, надо ли отдыхать от очков
Фото: pxhere.compxhere.com

По словам медика, снимать очки необязательно. Распространенное убеждение о том, что "глаза должны отдыхать", не имеет научных подтверждений. Как отметил Сагоненко, очки не контактируют с поверхностью глаз и не оказывают негативного влияния на глазное яблоко, в отличие от линз. Из-за отказа от ношения очков, наоборот, могут возникнуть проблемы со зрением.

"...если человек не пользуется коррекцией, то может развиться безвозвратное ухудшение зрения и косоглазие. Особенно такие риски велики в детском возрасте, когда зрительная система только формируется", - заявил врач.

Офтальмолог рассказал, когда нужно срочно обращаться к врачу

Однако необходимо правильно подобрать очки, носить их только по показаниям офтальмолога, а покупать исключительно в специализированных магазинах оптики.

"В очках, выписанных офтальмологом для постоянного ношения, нужно ходить все время. Обычно это бывает в случае, если у человека экстремально плохое зрение, и он не ориентируется в пространстве без очков", — заявил офтальмолог Андрей Попов.

Ранее врач предупредил об опасности внезапного онемения конечностей.

Новости,Андрей Попов,
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