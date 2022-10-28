Офтальмолог рассказал, когда нужно срочно обращаться к врачу

Офтальмолог Дмитрий Дементьев рассказал, при каком поводе необходимо срочно обращаться к специалисту. Подробностями эксперт поделился в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1", выпуск доступен на платформе "Смотрим".

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В студии медик предложил зрителям пройти простой тест, чтобы определить, есть ли у них глаукома или риски развития этого заболевания:

"Закрываем глаз правой рукой, к носу ставим палец [левой руки] и смотрим прямо перед собой".

Подобное действие необходимо было проделать и со вторым глазом.

Если же в обоих случаях палец было видно, то со зрением все в порядке, а если в одном или в двух случаях палец видно не было, то следует срочно обратиться к офтальмологу.