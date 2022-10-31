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1 час назад

Невролог Емельянов предупредил об опасности внезапного онемения конечностей

Мира Маркина

Онемение рук или ног – симптом, который нельзя игнорировать, считает невролог Иван Емельянов. Его мнение приводит портал “Доктор Питер”.

Врач предупредил об опасности внезапного онемения конечностей
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Причин внезапного онемения конечностей много. Наиболее распространенная – защемление нерва, отмечает врач. Например, во время спортивных нагрузок, ношения неудобной обуви или длительного пребывания в одной позе.

Но есть и более серьезные причины, предупреждает невролог. Например, инсульт.

“Когда пациент жалуется на симметричное онемение, то тут можно предположить, что в процесс вовлечена вся периферическая нервная система. В таком случае можно подозревать следующие патологии: аутоиммунные и онкологические заболевания”, — объяснил врач.

Невролог назвала первые признаки инсульта

Если вы потребляете недостаточное количество жидкости или имеете дефицит витамина B, то это тоже может быть причиной внезапного онемения конечностей.

Ранее мы писали, какая головная боль – повод обратиться к неврологу.

Новости,Иван Емельянов,
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