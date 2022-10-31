Врач предупредил об опасности внезапного онемения конечностей

Онемение рук или ног – симптом, который нельзя игнорировать, считает невролог Иван Емельянов. Его мнение приводит портал “Доктор Питер”.

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Причин внезапного онемения конечностей много. Наиболее распространенная – защемление нерва, отмечает врач. Например, во время спортивных нагрузок, ношения неудобной обуви или длительного пребывания в одной позе.

Но есть и более серьезные причины, предупреждает невролог. Например, инсульт.

“Когда пациент жалуется на симметричное онемение, то тут можно предположить, что в процесс вовлечена вся периферическая нервная система. В таком случае можно подозревать следующие патологии: аутоиммунные и онкологические заболевания”, — объяснил врач.

Если вы потребляете недостаточное количество жидкости или имеете дефицит витамина B, то это тоже может быть причиной внезапного онемения конечностей.