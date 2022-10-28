Невролог назвала первые признаки инсульта

Асимметричность лица, нечеткость речи, двоение в глазах могут стать первыми признаками инсульта. Об этом сообщила врач-невролог клиники академика Ройтберга Галина Чудинская.

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По ее словам, на инсульт также могут указывать шаткость при ходьбе, головокружение, слабость в конечностях, как правило, только с левой или только с правой стороны.

Врач подчеркнула, что в случае инсульта пациенту нужна срочная госпитализация, чем быстрее его доставят в больницу, тем выше шансы выжить и реабилитироваться.