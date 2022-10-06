Как определить риск инфаркта или инсульта по глазам

Сердечно-сосудистые заболевания, по статистике ВОЗ, становятся причиной смерти более 17 миллионов людей ежегодно. В четырех летальных случаях из пяти пациент гибнет в результате инсульта или инфаркта. Часто смерть бывает преждевременной. То есть, человек мог прожить дольше, если бы знал о реальном состоянии своего здоровья.

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Принимая во внимание все эти факторы, ученые Научно-исследовательского института здоровья населения и Лондонского университета Святого Георгия занялись поиском высокоточного метода по оценке рисков смерти от инсульта и инфаркта. И они его нашли. Подробнее читайте в статье “Рамблера”.

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Британские исследователи предположили, что по состоянию вен и артерий на сетчатке глаза можно оценить риск столкновения пациента с заболеваниями сосудов и сердца в будущем. Для точных наблюдений и подтверждения своей гипотезы им требовался инструмент. Его и создали инженеры – Quartz при поддержке искусственного интеллекта быстро и детально сканирует сетчатку.

С помощью этого инструмента ученые смогли получить изображения сетчатки 88 052 человек. Для исследования пригласили людей в возрасте от 40 до 69 лет, все они были участниками Британского биобанка. Аналогичное предложение поступило 7 411 мужчинам и женщинам, участвующим в европейском исследовании рака (EPIC) из Норфолка. Возрастной ценз этих участников колебался от 48 до 92 лет.

За здоровьем всех этих людей следили на протяжении семи-девяти лет. В итоге ученым удалось подтвердить гипотезу о том, что от ширины, кривизны и изменений вен и артерий сетчатки зависит то, столкнется ли человек с инфарктом или инсультом в будущем.