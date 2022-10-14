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2 часа назад

В России создали лекарство, спасающее спустя сутки после инсульта

Катерина Саломе

Российские ученые создали препарат, который помогает восстановиться после инсульта при условии приема спустя сутки. Поддержанное грантом Российского научного фонда (РНФ) исследование опубликовано в журнале Molecules.

Создано лекарство, спасающее спустя сутки после инсульта
Фото: pixabay.compixabay.com

В результате было отмечено, что после получения препараты грызуны проявляли более высокую исследовательскую и двигательную активности. Чего нельзя сказать о животных, не получивших лекарство.

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«Существует правило так называемых золотых часов — необходимо оказать помощь больному в течение шести часов после инсульта, чтобы последствия были минимальными. В нашей стране существует большое число удаленных от районных центров местностей, поэтому соблюсти это правило не всегда возможно — мы не случайно выжидали целые сутки, прежде чем ввести лекарство нашим подопытным», — рассказал профессор РАН, директор научно-испытательного центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова Вадим Негребецкий.

Ранее мы писали о том, что раскрыта связь при употреблении капель для носа и инсульта.

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