Создано лекарство, спасающее спустя сутки после инсульта

Российские ученые создали препарат, который помогает восстановиться после инсульта при условии приема спустя сутки. Поддержанное грантом Российского научного фонда (РНФ) исследование опубликовано в журнале Molecules.
В результате было отмечено, что после получения препараты грызуны проявляли более высокую исследовательскую и двигательную активности. Чего нельзя сказать о животных, не получивших лекарство.
«Существует правило так называемых золотых часов — необходимо оказать помощь больному в течение шести часов после инсульта, чтобы последствия были минимальными. В нашей стране существует большое число удаленных от районных центров местностей, поэтому соблюсти это правило не всегда возможно — мы не случайно выжидали целые сутки, прежде чем ввести лекарство нашим подопытным», — рассказал профессор РАН, директор научно-испытательного центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова Вадим Негребецкий.
Ранее мы писали о том, что раскрыта связь при употреблении капель для носа и инсульта.