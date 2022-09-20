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1 час назад

Когда пора обращаться к неврологу при головной боли: видео

Стелла Шмель

Головная боль – это достаточно распространенная проблема, которую люди привыкли купировать самостоятельно с помощью обезболивающих препаратов. Но в некоторых случаях терпеть головную боль нельзя, а вот консультация доктора необходима.

При головных болях важно учитывать их частоту, продолжительность, а также сопутствующие диагнозы. Именно эти показатели могут стать поводом обратиться к неврологу.

Врач-невролог Алиса Коротина подробнее рассказала о ситуациях, когда при головной боли пора бить тревогу и обращаться к специалисту.

Ранее кардиолог рассказал, как кофе влияет на организм.

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