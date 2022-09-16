Как кофе влияет на организм: видео с кардиологом

Вокруг кофе очень много споров, в том числе в медицинском сообществе. Одни исследования говорят о пользе напитка, другие - о его вреде. Но как он влияет на наш организм на самом деле? На этот вопрос ответил врач-кардиолог Юсуп Хатаев в своем TikTok-аккаунте (@kardiolog_95).

По словам медика, влияние кофе на здоровье зависит от того, как часто человек пьет кофе: регулярно или нет. Так, например, у непьющих напиток на постоянной основе людей он может вызвать гиперактивацию парасимпатической нервной системы. У пьющих кофе регулярно такого эффекта не наблюдается. При этом злоупотреблять им не стоит все-таки никому.

Смотрите видео, чтобы узнать, почему и как еще кофеин влияет на состояние нашего здоровья.

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