Как правильно измерять давление: видео

Для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, измерение давления — процедура крайне важная и необходимая. Кажется, ничего сложного в том, чтобы воспользоваться тонометром, нет, тем более, что сейчас их очень много и можно подобрать тот, который будет устраивать именно вас. Но насколько правильно вы измеряете давление в домашних условиях? И все ли правила соблюдаете?