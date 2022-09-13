Как правильно измерять давление: видео

Для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, измерение давления — процедура крайне важная и необходимая. Кажется, ничего сложного в том, чтобы воспользоваться тонометром, нет, тем более, что сейчас их очень много и можно подобрать тот, который будет устраивать именно вас. Но насколько правильно вы измеряете давление в домашних условиях? И все ли правила соблюдаете?
Врач скорой помощи известный под ником alex.tt..03 в своем TikTok-аккаунте рассказал о том, что необходимо знать об этой процедуре, есть ли необходимость измерять давление на обеих руках, в каких случаях использование тонометра стоит отложить и какой прибор лучше выбрать.
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