Как появляются тромбы: факторы риска и симптомы

В СМИ мы часто слышим новости о скоропостижной кончине известных людей от того, что "оторвался" тромб. Но что такое тромб? Почему они возникают и так неожиданно отрываются? Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Свертывание крови, или коагуляция, является важным процессом, предотвращающим чрезмерное кровотечение при повреждении кровеносного сосуда. Тромбоциты (разновидность клеток крови) и белки в плазме (жидкая часть крови) работают вместе, чтобы остановить кровотечение, образуя сгусток над раной. Как правило, ваше тело естественным образом растворяет сгусток крови после заживления раны. Однако иногда сгустки образуются на внутренней стороне сосудов без явного повреждения или не растворяются естественным путем. Эти ситуации могут быть опасными и требуют точной диагностики и соответствующего лечения.

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Сгустки могут возникать в венах или артериях, которые являются сосудами, входящими в систему кровообращения организма. Хотя оба типа сосудов помогают переносить кровь по всему телу, каждый из них функционирует по-разному. Вены — это сосуды с низким давлением, которые переносят деоксигенированную кровь от органов тела обратно к сердцу. Аномальный сгусток, который образуется в вене, может ограничивать возврат крови к сердцу и может вызывать боль и отек, когда кровь собирается позади сгустка. Тромбоз глубоких вен (ТГВ) образуется в крупной вене ноги или, реже, в руке, тазу или других крупных венах тела. В некоторых случаях сгусток в вене может отделиться от точки своего происхождения и пройти через сердце в легкие, где он заклинивается, препятствуя адекватному кровотоку. Это называется легочной эмболией (ЛЭ) и может быть чрезвычайно опасным.

Как ТГВ может привести к легочной эмболии

Артерии, с другой стороны, представляют собой мускулистые сосуды с высоким давлением, которые несут кровь, богатую кислородом и питательными веществами, от сердца к другим частям тела. Когда врач измеряет ваше кровяное давление, оно показывает давление в ваших артериях. Свертывание, возникающее в артериях, обычно связано с атеросклерозом (уплотнением артерий), отложением бляшек, которые сужают внутреннюю часть сосуда. По мере сужения артериального прохода сильные артериальные мышцы продолжают проталкивать кровь через отверстие, а высокое давление может привести к разрыву бляшки. Молекулы, высвобождаемые при разрыве, вызывают чрезмерную реакцию организма и образование ненужного тромба в артерии, что может привести к сердечному приступу или инсульту. Когда кровоснабжение сердца или мозга полностью блокируется тромбом, часть этих органов может быть повреждена в результате лишения крови и ее питательных веществ.

Факторы риска

Факторы риска развития венозного тромба отличаются от факторов риска возникновения артериального тромба, и люди, подверженные риску образования одного из них, не обязательно подвержены риску возникновения другого.

Некоторые факторы риска, такие как ожирение, замедляют ток крови в венах, в то время как другие, например возраст, могут повышать естественную способность организма к свертыванию крови. Даже некоторые лекарства могут повлиять на скорость свертывания крови.

Согласно исследованиям, следующие факторы повышают риск образования тромба:

Ожирение

Беременность

Неподвижность (в том числе длительное бездействие, длительные поездки на самолете или автомобиле )

Курение

Оральные контрацептивы

Некоторые виды рака

Травма

Некоторые операции

Возраст (повышенный риск для людей старше 60 лет)

Семейная история тромбов

Хронические воспалительные заболевания

Диабет

Повышенное артериальное давление

Высокий уровень холестерина

Каковы симптомы образования тромбов

варьируются в зависимости от того, где находится тромб:

Сердце — тяжесть или боль в груди, дискомфорт в других областях верхней части тела, одышка, потливость, тошнота, головокружение

Мозг — слабость лица, рук или ног, трудности с речью, проблемы со зрением, внезапная и сильная головная боль, головокружение

Рука или нога — внезапная или постепенная боль, отек

Легкие — острая боль в груди, учащенное сердцебиение, одышка, потливость, лихорадка, кашель с кровью

Живот — сильная боль в животе, рвота, диарея

Как лечат тромбы

Тромбы лечат по-разному в зависимости от местоположения сгустка и вашего здоровья. Если вы испытываете симптомы и подозреваете, что у вас может быть тромб, немедленно обратитесь к врачу.

Некоторые современные методы лечения включают:

Антикоагулянты – лекарства, препятствующие образованию тромбов

Тромболитики – лекарства, растворяющие тромбы

Тромболизис под катетером — процедура, при которой длинная трубка, называемая катетером, хирургическим путем вводится и направляется к тромбу, где по нему доставляется растворяющее тромб лекарство.

Тромбэктомия – хирургическое удаление тромба

Если у вас диагностирован венозный тромб, врач может направить вас к гематологу, врачу, специализирующемуся на лечении заболеваний крови. Людям с диагнозом артериального заболевания, которые подвержены риску образования тромбов в артериях, могут оказывать помощь несколько врачей, в том числе кардиолог (врач, специализирующийся на заболеваниях сердца), невролог и, возможно, гематолог.

Можно ли предотвратить образование тромбов