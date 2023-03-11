Ученые обнаружили, что вакцинация от COVID снижает риск тромбоза

Гематологи из Университета Перуджи выяснили, что прививка от COVID-19 способна сделать менее вероятным тромбоз у людей, которые попали в больницу с коронавирусом. Соответствующая научная статья появилась в Journal of Hematology.

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Вирус SARS-CoV-2 прежде всего воздействует на дыхательные пути. Однако при сильном воспалении может расстроиться работа тромбоцитов, иммунных клеток нейтрофилов. Как следствие, при тяжелой форме ковида образуются тромбы.

Согласно предыдущим исследованиям, вакцины от COVID-19 на дают заболеванию прогрессировать и защищают от летального исхода, если привитый человек заражается. Ученые из Университета Перуджи сравнили данные 14 пациентов, которых госпитализировали с COVID-19, но которые до этого были привиты, и 28 госпитализированных пациентов, которые вакцину не получали.

Почти пятой части невакцинированных больных понадобилась интенсивная терапия. Среди привитых ни у одного пациента такой необходимости не возникло. Насыщение кислородом также было ниже у тех, кто не защищал себя от вируса прививкой.

Тромботические явления были зафиксированы у 14% невакцинированных и 7% вакцинированных больных, умерли 21% непривитых и 7% привитых.