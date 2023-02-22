Тромбоэмболия – состояние, при котором тромб (сгусток крови) закупоривает крупные сосуды. Например, в легких или мозге. Какой симптом укажет на опасную патологию, порталу «Доктор Питер» рассказал кардиолог и эндокринолог Алексей Жито.

По словам специалиста, внезапно появившаяся одышка – повод обратиться к врачу. Нередко она сопровождается резкими болями, затруднением дыхания и тяжестью в груди.

Еще один симптом – резкая боль в ноге, а также ощущение, будто кожа (даже на небольшом участке конечности) холодеет.

Для профилактики тромбообразования эксперт рекомендовал вести активный образ жизни и снизить количество соли в рационе, есть продукты с биофлавоноидами, а также орехи, хлеб отрубной, нежирное мясо, морскую рыбу, иногда – горький шоколад. Сливочное масло врач предложил заменить нерафинированным растительным.

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