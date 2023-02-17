Нарушение естественной терморегуляции может иметь несколько причин. О них Life.ru рассказали невролог Елена Мирошник и эндокринолог Нина Белозерская.

Мерзлявость может быть связана с нарушением работы щитовидной железы, не только вегетативной системы организма. Если наблюдается недостаток ее гормонов, это тоже приводит к постоянному ощущению холода рук, ног, ознобу. В таком случае эксперты рекомендуют сдать анализ крови на ТТГ (тиреотропный гормон).