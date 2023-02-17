Врач связал худобу с раком и обструктивной болезнью легких

Развитие серьезных легочных заболеваний нередко сопровождается худобой. Как это связано, реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин рассказал в одном из последних выпусков программ «О самом главном» (Россия 1).

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По словам медика, если пожилой человек курит и теряет вес, то ему следует проверить организм на наличие онкологического заболевания легких. Обследование можно начать с компьютерной томографии легких.

Однако у резкого похудения в сочетании с вредными привычками может быть и другая причина.

«Хроническая обструктивная болезнь легких — она тоже часто сопровождается у курильщиков снижением массы тела, но это тоже не очень хороший прогноз», — заявил Агапкин.

При наборе веса и отеках эксперт рекомендовал проверить состояние работы сердца.

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