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41 минуту назад

Врач Агапкин связал худобу с раком и обструктивной болезнью легких

Мира Маркина

Развитие серьезных легочных заболеваний нередко сопровождается худобой. Как это связано, реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин рассказал в одном из последних выпусков программ «О самом главном» (Россия 1).

Врач связал худобу с раком и обструктивной болезнью легких
Фото: UnsplashUnsplash

По словам медика, если пожилой человек курит и теряет вес, то ему следует проверить организм на наличие онкологического заболевания легких. Обследование можно начать с компьютерной томографии легких.

Однако у резкого похудения в сочетании с вредными привычками может быть и другая причина.

«Хроническая обструктивная болезнь легких — она тоже часто сопровождается у курильщиков снижением массы тела, но это тоже не очень хороший прогноз», — заявил Агапкин.

Названы факторы, влияющие на развитие рака

При наборе веса и отеках эксперт рекомендовал проверить состояние работы сердца.

Ранее «Рамблер» рассказывал, как возникает купероз.

Новости,Сергей Агапкин,
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