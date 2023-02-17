Купероз: причины, симптомы и лечение

Чаще всего купероз появляется у женщин в области лица, там, где кожа особенно тонкая — у крыльев носа, на щеках и подбородке. Сосудистая сетка не вызывает болевых ощущений и никак не беспокоит пациента, в основном только эстетический дискомфорт. Но иногда болезнь прогрессирует, и к ней нельзя не относиться серьезно: сосудистые сетки начинают синеть, кожа отекает, начинается воспалительный процесс. Даже если купероз вас не беспокоит и появился недавно, стоит проконсультироваться у врача-дерматолога, чтобы понять, если ли смысл беспокоиться.

Юлия Муравина Врач-косметолог и гинеколог клиники MISS MAGNET BEAUTY CLINIC