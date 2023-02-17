Купероз: причины, симптомы и лечение

Какие изменения в организме вызывает купероз, как он проявляется и чем лечится? Рассказала "Рамблеру" врач-косметолог клиники MISS MAGNET BEAUTY CLINIC Юлия Муравина.
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Купероз — это сосудистая патология, связанная с нарушением кровообращения и хрупкостью капилляров. Видимое доказательство купероза — появление на коже сосудистых сеточек, которые возникают как реакция на раздражители — холод, перепады давления, эмоциональное напряжение и другие.
Юлия МуравинаВрач-косметолог и гинеколог клиники MISS MAGNET BEAUTY CLINIC
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Причины
По словам медика, причины купероза бывают внешними и внутренними. Ко внутренним причинам относят:
розацеа;
всплески гормонов (беременность, климакс, сильный стресс);
болезни щитовидной железы, яичников, поджелудочной;
Чаще всего купероз появляется у женщин в области лица, там, где кожа особенно тонкая — у крыльев носа, на щеках и подбородке. Сосудистая сетка не вызывает болевых ощущений и никак не беспокоит пациента, в основном только эстетический дискомфорт. Но иногда болезнь прогрессирует, и к ней нельзя не относиться серьезно: сосудистые сетки начинают синеть, кожа отекает, начинается воспалительный процесс. Даже если купероз вас не беспокоит и появился недавно, стоит проконсультироваться у врача-дерматолога, чтобы понять, если ли смысл беспокоиться.
Юлия МуравинаВрач-косметолог и гинеколог клиники MISS MAGNET BEAUTY CLINIC
Лечение
Если обнаружилось заболевание, вызвавшее образование купероза, лечение следует начать с устранения этого заболевания.
Именно поэтому пациента сопровождают не только дерматологи, но и эндокринологи, гастроэнтерологи, кардиологи.
По словам врача, купероз 1-2 стадии (небольшое покраснение, которое появляется лишь иногда), как правило, лечится дома — врачи назначают необходимый уход за кожей и рекомендуют следить за общим состоянием.
На 3-4 стадии (покраснение не пропадает, присутствует сильная сухость кожи и бледность некоторых участков лица) показано активное лечение:
фототерапия — восстановление сосудов при помощи фотовспышек;
озонотерапия — введение определенной смеси в повреждённой куперозом сосуд;
лазеротерапия — сужение сосудов с помощью лазерного луча;
электрокоагуляция — избавление от сосудов электрическим током;
радиоволновая коагуляция — удаление сосуда с помощью радиоволн.
Для улучшения состояния кожи после таких процедур назначают биоревитализацию и мезотерапию — они стимулируют выработку коллагена и улучшают микроциркуляцию крови. Если нет сопутствующих заболеваний, купероз лечится быстро и вполне эффективно.
Юлия МуравинаВрач-косметолог и гинеколог клиники MISS MAGNET BEAUTY CLINIC