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1 час назад

Что такое розеола и кто ей может заразиться

Мира Маркина
Жовтан Наталия Вячеславовнаэксперт

Вирусная экзантема или розеола у детей проявляется как кожное высыпание, возникающее после лихорадки, повышенной температуры вплоть до 39-40 градусов. Состояние гипертермии может предшествовать высыпаниям и длится около трех суток, но иногда розеола развивается непосредственно на пике высокой температуры. Заболевание может сопровождаться нарушением стула или протекать вообще бессимптомно. Розеола – широко распространенное инфекционное заболевание у детей раннего возраста до 3-5 лет, вызываемое вирусами чаще герпеса 6 и реже 7 типов. На возраст до года приходится 90% случаев заболеваний. Для вируса нет предпочтений пола ребёнка или расовых отличий. Однако, на темной и смуглой коже розеола выглядит не так ярко.

Что такое розеола и кто ей может заразиться
Фото: UnsplashUnsplash

Не стоит путать детскую розеолу с дерматологическим симптомом, который сопровождает кожные заболевания и во взрослом возрасте. Объединяют два эти симптома похожие высыпания в виде розовых маленьких пятен, склонных к слиянию. Они протекают бессимптомно, не вызывают зуда, никак не беспокоят ни ребёнка, ни взрослого.

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Но если мы говорим о детском возрасте, то конечно это сильно пугает родителей. У взрослых это может быть симптомом таких грозных заболеваний как сифилис, поэтому эти состояния, безусловно, нужно дифференцировать и понимать разницу.
Заражение детской розеолой происходит воздушно-капельным путем, и вирус, попав единожды в организм, вызывает стойкую иммунную реакцию и остается там навсегда. Поэтому во взрослом возрасте можно уже определить антитела к перенесенным инфекциям вируса 6 и 7 типов.
Жовтан Наталия Вячеславовна
Жовтан Наталия ВячеславовнаВрач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Инкубационный период обычно составляет до 15 дней, то есть с момента встречи с инфекцией до проявления первых клинических признаков может пройти до 15 дней. Как правило, температура может подниматься даже до 40 градусов. Ребенка не беспокоит ни насморк, ни кашель, ни увеличение миндалин. Может быть немножко покраснения зева, но это единственный симптом, который может беспокоить малыша. Если на этом этапе взять мазок методом ПЦР, то можно обнаружить вирус герпеса 6 и 7 типов.

А далее уже симптоматика начинает снижаться. Температура очень сложно сбивается, однако когда она начинает снижаться на третий день (когда родители и ребенок уже готовы выдохнуть), появляется сыпь.

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Иногда такую температуру списывают на прорезывание зубов. Розеолы, появляющиеся на коже туловища, могут захватывать и ручки, и ножки. Крайне редко могут увеличиться лимфоузлы. Сыпь может сливаться, она не шелушится, не гноится, не зудит, т.е. не представляет никакой опасности для малыша. Может быть и бледной, и яркой – всё зависит от сосудистой реакции. При надавливании на розеолу она немного бледнеет, что говорит о вовлечении сосудов поверхностных капилляров кожи в элемент сыпи.
Жовтан Наталия Вячеславовна
Жовтан Наталия ВячеславовнаВрач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Как правило, розеола разрешается без каких-либо осложнений, не оставляя после себя особых следов. Для назначения индивидуального лечения необходима консультация врача.

Как я говорила уже выше жаропонижающее средство здесь не очень хорошо срабатывает. В принципе, розеола проходит самостоятельно в течение 5 дней, и, как правило, педиатры и травматологи, установив этот диагноз, стараются успокоить родителей и убедить не прибегать к использованию каких-либо препаратов.
Жовтан Наталия Вячеславовна
Жовтан Наталия ВячеславовнаВрач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог
Болезни и лекарства,
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