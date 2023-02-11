Названы факторы, влияющие на развитие рака

Академик РАН, главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России Андрей Карпин рассказал, какие привычки могут повлиять на развитие у человека онкологии.

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Его слова приводят РИА Новости.

По словам эксперта, к факторам риска относятся пристрастие к алкоголю, курение и чрезмерное употребление красного мяса.

Кроме того, Каприн отметил, что на развитие онкологических заболеваний, согласно последним данным, может влиять бесконтрольный прием БАДов. Правда, академик заметил, что эти данные необходимо еще тщательнейшим образом проанализировать.