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2 часа назад

Онколог Каприн объяснил, что влияет на развитие рака

Мария Кимакович

Академик РАН, главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России Андрей Карпин рассказал, какие привычки могут повлиять на развитие у человека онкологии.

Названы факторы, влияющие на развитие рака
Фото: UnsplashUnsplash

Его слова приводят РИА Новости.

По словам эксперта, к факторам риска относятся пристрастие к алкоголю, курение и чрезмерное употребление красного мяса.

Кроме того, Каприн отметил, что на развитие онкологических заболеваний, согласно последним данным, может влиять бесконтрольный прием БАДов. Правда, академик заметил, что эти данные необходимо еще тщательнейшим образом проанализировать.

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Также эксперт призвал не забывать ежегодно проходить диспансеризацию, заметив, что онкологические заболевания лучше поддаются лечению, если их обнаруживают на ранних стадиях.

Ранее онколог рассказал, как предотвратить развитие рака.

Новости,Минздрав РФ,РАН,
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