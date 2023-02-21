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55 минут назад

Врач рассказала, когда нужно удалять аденоиды: видео

Стелла Шмель

Аденоиды – это патологическое разрастание лимфоидной ткани носоглоточной миндалины. Миндалины образуют лимфатическое глоточное кольцо, которое выполняет барьерную функцию и участвует в производстве иммуноглобулинов. У всех новорожденных есть глоточная миндалина, но по мере роста ребенка она уменьшается в размерах, практически пропадая к 14-16 годам.

Врач-отоларинголог Анастасия Кучма рассказала, в каких случаях показано удаление аденоидов ребенку. В первую очередь, важно обратить внимание на наличие негативных симптомов. Например, из-за частых воспалительных процессов лимфоидная ткань может еще больше разрастаться, провоцируя ухудшение носового дыхания.

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Подробнее о том, когда нужно удалять аденоиды детям, смотрите в видео.

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Болезни и лекарства,Видео,
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