Рак: симптомы, причины, лечение

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак является одной из самых главных причин смерти в мире. В 2020 году именно это заболевание унесло жизни почти 10 миллионов человек.

Подробнее о симптомах, причинах и лечении рака, — в материале "Рамблера".

Симптомы

Рак — это заболевание, которое характеризуется нарушениями в процессе деления клеток. Иммунитет организма снижается, и на его фоне аномальные клетки начинают размножаться быстрее, разрастаясь за пределы обычных границ. Так появляются опухоли. Раковые клетки способны проникать в окружающие ткани, а также мигрировать в другие органы — метастазировать. Метастазы характерны только для злокачественных опухолей.

На наличие опухоли могут указывать:

постоянная усталость;

повышение температуры;

увеличение лимфоузлов;

похудение, плохой аппетит;

длительный кашель;

уплотнения в мягких тканях или железах;

изменение размера или цвета родинок;

головные боли или боли в теле.

Однако стоит запомнить, что часто даже при злокачественной опухоли самочувствие долгое время никак не меняется. Иногда люди приходят на осмотр и обнаруживают, что у них уже III или IV стадия рака. Поэтому важно регулярно проходить обследования, чтобы избежать возможного заболевания.

Причины

Рак возникает в связи с тем, что ранее здоровые клетки перерождаются в опухолевые. В ходе этого процесса предраковое поражение в итоге переходит в злокачественную опухоль.

К наиболее распространенным причинам рака приятно относить:

генетическую предрасположенность;

влияние физических (ультрафиолет) или химических (алкоголь, табак) канцерогенов;

определенные виды вирусов, бактерий, паразитов;

старение.

С возрастом вероятность заболеть раком сильно увеличивается. По мере старения у человека снижается эффективность механизмов клеточной репарации. Организм больше не способен исправлять химические повреждения и разрывы в молекулах ДНК так же, как и раньше.

Лечение

Чтобы пациенту было назначено максимально эффективное лечение, вначале врач должен поставить правильный диагноз. Это поможет подобрать наиболее подходящую для больного тактику лечения, которая зависит от вида рака и индивидуальных особенностей пациента.

Как правило, в процессе избавления от опухоли применяется химеотерапия. Этот метод используют либо как основной, либо перед хирургическим вмешательством. Пациент может пройти:

Классическую химиотерапию, при который для уничтожения опухоли используют клеточный яд.

Таргетную, где препараты выявляют и уничтожают раковые клетки, практически не нанося вреда здоровым тканям.

Иммунную, связанную с коррекцией собственного иммунитета для борьбы с онкологией.

Существует еще лучевая терапия. Во время нее врач применяет физические виды излучения: протонное, рентгеновское, электронное, гамма. Точечное воздействие позволяет разрушить ткани опухоли или уменьшить ее объем. Для достижения нужного результата важно вовремя выполнить все условия лечения.