Рак: симптомы, причины, лечение

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак является одной из самых главных причин смерти в мире. В 2020 году именно это заболевание унесло жизни почти 10 миллионов человек.
Подробнее о симптомах, причинах и лечении рака, — в материале "Рамблера".
Рак — это заболевание, которое характеризуется нарушениями в процессе деления клеток. Иммунитет организма снижается, и на его фоне аномальные клетки начинают размножаться быстрее, разрастаясь за пределы обычных границ. Так появляются опухоли. Раковые клетки способны проникать в окружающие ткани, а также мигрировать в другие органы — метастазировать. Метастазы характерны только для злокачественных опухолей.
На наличие опухоли могут указывать:
Однако стоит запомнить, что часто даже при злокачественной опухоли самочувствие долгое время никак не меняется. Иногда люди приходят на осмотр и обнаруживают, что у них уже III или IV стадия рака. Поэтому важно регулярно проходить обследования, чтобы избежать возможного заболевания.
Рак возникает в связи с тем, что ранее здоровые клетки перерождаются в опухолевые. В ходе этого процесса предраковое поражение в итоге переходит в злокачественную опухоль.
К наиболее распространенным причинам рака приятно относить:
С возрастом вероятность заболеть раком сильно увеличивается. По мере старения у человека снижается эффективность механизмов клеточной репарации. Организм больше не способен исправлять химические повреждения и разрывы в молекулах ДНК так же, как и раньше.
Чтобы пациенту было назначено максимально эффективное лечение, вначале врач должен поставить правильный диагноз. Это поможет подобрать наиболее подходящую для больного тактику лечения, которая зависит от вида рака и индивидуальных особенностей пациента.
Как правило, в процессе избавления от опухоли применяется химеотерапия. Этот метод используют либо как основной, либо перед хирургическим вмешательством. Пациент может пройти:
Существует еще лучевая терапия. Во время нее врач применяет физические виды излучения: протонное, рентгеновское, электронное, гамма. Точечное воздействие позволяет разрушить ткани опухоли или уменьшить ее объем. Для достижения нужного результата важно вовремя выполнить все условия лечения.
Вероятнее всего излечить рак молочной железы, рак шейки матки, рак ротовой полости и колоректальный рак.