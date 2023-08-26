Пап-тест: что это за анализ и почему он так важен для каждой женщины

Пап-тест, он же мазок Папаниколау или мазок на онкоцитологию шейки матки, необходимо сдавать всем женщинам репродуктивного возраста. То есть с 21 года до 65 лет. О том, что это за анализ и почему он так важен, "Рамблеру" рассказал акушер-гинеколог, онколог высшей категории «СМ-Клиника», к.м.н. Дмитрий Субботин.

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Немного истории

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Греческий генетик Георгиос Папаниколау открыл метод обнаружения рака на ранней стадии, пока у него еще нет видимых симптомов, в 1928 году. Это произошло, когда он изучал влияние алкоголя на морских свинок будучи сотрудником лаборатории при клинической больнице Корнельского университета.

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Для опытов необходимы были именно овулирующие свинки. А статус ученого был такой, что позволить себе взять много животных он не мог, и каждая свинка была на счету.

Тогда Папаниколау подумал, что, должно быть, в разные дни цикла состав клеток в эпителии влагалища и матки грызунов различается. Это действительно оказалось так, поэтому эксперименты биолога продолжились, так как он вполне закономерно решил, что метод должен работать и для женщин тоже.

Другое дело, что для сбора клеток требовался специальный инструмент — так Папаниколау создал специальную щеточку, которую опробовал на своей жене Андромахе. И безболезненный тест был готов.

Почему анализ так важен

Потребовалось еще какое-то время, чтобы тест Папаниколау признало научное сообщество. Однако после того, как выяснилось, что Пап-тест (генетика со сложной фамилией в Америке называли для удобства «доктор Пап») обнаруживает онкопатологии в 95% случаев, сомнений ни у кого не осталось. И почти сразу после введения теста в медицинский обиход смертность от рака шейки матки снизилась на впечатляющие 70%.

«Ценность теста Папаниколау как раз в том, что он может зафиксировать патологические изменения в клетках на том этапе, когда они еще не дают о себе знать. И тем самым если не предотвратить рак шейки матки, то обнаружить его на ранней стадии, когда болезнь лучше и быстрее поддается лечению», — объясняет Дмитрий Субботин. Субботин Дмитрий Николаевич Врач акушер-гинеколог, врач-онколог, врач высшей категории, к.м.н.

Кому нужно проверяться

«Первый раз женщине нужно сдать анализ через 3 года после первого полового контакта или не позднее 21 года. Затем мазки с целью профилактики берутся раз в 2-3 года, если три теста друг за другом показали отрицательный результат. Если же пациентка находится в группе риска, например, у нее обнаружили вирус папилломы человека (ВПЧ) или у нее есть близкие родственники с раком шейки матки, проверяться необходимо чаще — каждый год», — рассказывает Дмитрий Субботин. Эксперт добавляет, что, говоря о раке шейки матки, нельзя не упомянуть вирус папилломы человека. Субботин Дмитрий Николаевич Врач акушер-гинеколог, врач-онколог, врач высшей категории, к.м.н.

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«Он передается половым путем и через контакт кожи к коже, а некоторые его типы, особенно 16-й и 18-й, существенно увеличивают риск развития онкологии. В среднем до развития рака шейки матки после заражения ВПЧ проходит 10-15 лет. Однако если есть дополнительные факторы риска, такие как серьезное снижение иммунитета, срок может сократиться», — комментирует Дмитрий Субботин. Субботин Дмитрий Николаевич Врач акушер-гинеколог, врач-онколог, врач высшей категории, к.м.н.

Обнаружение ВПЧ — безусловно не гарантия того, что у женщины будет онкозаболевание. Но это повод внимательнее следить за своим здоровьем и регулярно бывать у гинеколога на профилактических приемах.