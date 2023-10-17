Онколог перечислил неочевидные симптомы рака

О развитии онкологии свидетельствуют не только изменения внешнего вида родинок и увеличение лимфатических узлов. Какие неочевидные симптомы сопутствуют раку, "МедикФоруму" рассказал онколог Андрей Воробьев.

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По словам специалиста, к ним относятся необъяснимая потеря веса, постоянное чувство слабости или усталости. Беспричинная потеря веса и плохой аппетит также могут быть проявлением онкологии.

Симптомами рака легких, который является одним из самых смертоносных форм онкологии, являются одышка, боль в шее или плечах, отмечает онколог.

"Эти вещи не всегда легко заметить, и их можно объяснить стрессом или факторами образа жизни, но важно прислушиваться к своему телу", – рассказал врач.

При длительном сохранении или ухудшении какого-либо из вышеперечисленных состояний следует обратиться к врачу, резюмировал Андрей Воробьев.