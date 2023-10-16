Онколог рассказал о главных признаках рака груди

Красные пятна на груди и отек могут свидетельствовать о раке молочной железы, уверен онколог Евгений Черемушкин.

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В беседе с NEWS.ru он рассказал, что кровянистые выделения из соска также могут быть признаком рака груди.

Самые распространенные симптомы заболевания – уплотнения в молочной железе или под мышками. Для рака груди также характерны потеря веса и температура 37-38 градусов, которая не спадает. А болевые ощущения в области груди символизируют о запущенной степени рака.

Онколог отметил, что заболевание хорошо поддается лечению, и если приступить к нему на ранних стадиях, можно забыть о болезни навсегда. Женщинам необходимо регулярно делать узи молочных желез и другие маммографические исследования.