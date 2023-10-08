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Врач Вялов перечислил замедляющие развитие рака продукты

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Telegram-канале рассказал, какие продукты могут замедлить развитие рака.

Врач перечислил замедляющие развитие рака продукты
© Unsplash

По словам специалиста, замедлить развитие онкологических заболеваний способны продукты, в которых содержится белок р53.

"Когда генетический материал в клетке повреждается, р53 включается и приостанавливает деление клетки", — сказал Вялов.

К таким продуктам относятся творог, яйца, нежирные сорта сыра, грибы, бобы и соя.

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