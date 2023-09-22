Мясников объяснил, по каким показателям крови можно заподозрить рак

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» рассказал, на какие параметры крови нужно обращать пристальное внимание. Об этом пишет издание aif.ru.

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По словам специалиста, общий анализ крови — самый чувствительный показатель здоровья.

«Нельзя пойти к врачу, не сделав общий анализ крови. Потому что по уровню богатства получаемой информации — это, наверное, самый емкий анализ», — отметил Александр Мясников.

В первую очередь нужно обращать внимание на лейкоциты, гемоглобин, который идет в паре с эритроцитами, важнейший показатель MCV и тромбоциты.

Если лейкоцитов слишком много, это указывает на хронический очаг воспаления, можно заподозрить онкологическое заболевание. В этом случае нужно смотреть и на лимфоциты.

Пониженный гемоглобин и показатель MCV помогут выявить анемию. Повышение уровня тромбоцитов может указывать на патологический процесс или быть следствием микробного воспаления, употребления алкоголя, железодефицитной анемии.