Группы риска, диагностика и передовые методы лечения рака: интервью с онкологом

Рак по-прежнему остается одним из самых страшных заболеваний, но медицинская наука не стоит на месте, и с каждым годом делает новые шаги к тому, чтобы справиться с болезнью.

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О важности профилактики и своевременной диагностики, передовых технологиях лечения рака в России и о том, кто входит в группу риска, "Рамблеру" рассказала врач-онколог Юлия Дубинина.

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Некоторые люди до сих пор убеждены, что раком можно заразиться, что бытовое излучение и гмо-продукты провоцируют развитие болезни. В чем опасность таких заблуждений?

На самом деле все гораздо сложнее. Заразиться раком как таковым невозможно. Он не передается воздушно-капельным или бытовым путем. Единственная ситуация, при которой рак может передаваться от одного человека к другому теоретически, — это трансплантация органов или тканей. Человек, получивший орган или ткань от донора, у которого в прошлом был рак, может иметь более высокий риск развития рака, связанного с трансплантацией, в будущем. Однако этот риск чрезвычайно низкий - 2 случая на 10000 трансплантаций.



Да, действительно, раком заразиться нельзя, но можно заразиться некоторыми вирусами, которые в дальнейшем могут привести к онкологическому заболеванию. К таким вирусам относятся вирус папилломы человека, вирус иммунодефицита человека, вирусы гепатитов В и С, Helicobacter pylori. Дубинина Юлия Николаевна Врач-онколог, гематолог, «Клиника Фомина», Москва

Что может стать причиной развития онкозаболевания? Кто входит в группу риска?

Вероятность развития онкологического заболевания в более молодом возрасте достаточно низкая, ~1%. С возрастом такая вероятность может возрастать. Могут быть факторы, которые способны увеличивать риск развития онкологических заболеваний.

Наличие вирусов, которые мы обсуждали выше, в зависимости от вируса может увеличивать риск развития различных онкологических заболеваний. Например, некоторые штаммы вируса папилломы человека могут приводить к шести различным видам рака с разной вероятностью, вирусы гепатиты В и С могут приводить не только к гепатоцеллюлярной карциноме (первичной опухоли печени), но и к некоторым разновидностям лимфом.

Курение является достаточно весомым фактором риска. Более трети пациентов являются курильщиками. Курение увеличивает вероятность заболеть опухолями головы и шеи, легких, репродуктивной системы. Мы уже знаем, что курильщики могут хуже отвечать на лечение или иметь больше шансов рецидива заболевания. Причем необходимо говорить не только об активном курении, но и о пассивном, а также о применении различных дыхательных смесей и кальянов.

Злоупотребление алкоголем, кроме ухудшения сопутствующих проблем, может увеличивать риск гепатоцеллюлярного рака, а если сопровождается еще и курением, то и ассоциированных с курением раков. Избыточную массу тела мы также рассматриваем как неблагоприятный фактор риска: у человека с лишним весом, декомпенсацией сопутствующих заболеваний вероятность развития онкологического заболевания выше. Избыточная масса тела может быть триггером для развития рака толстой и прямой кишки или рака молочной железы. Также на риск развития данных видов рака влияет употребление в пищу большого количества обработанного красного мяса.

Факторы окружающей среды, например, жизнь в неблагоприятной экологической зоне или работа на вредном предприятии, могут влиять на риск заболевания раком. Такие факторы могут быть природными, то есть не зависящими от действия человека, например, извержение вулкана, а также антропогенными – загрязнение окружающей среды отходами.

Нельзя забывать и о солнечном воздействии: инсоляция увеличивает риск различных кожных раков: рака кожи, меланомы, карциномы Меркеля.

Генетическая предрасположенность также является фактором риска, однако наследственные раки составляют по разным данным 5-10% всех онкологических заболеваний. Самостоятельно сдавать такие тесты не рекомендовано из-за редкости семейных синдромов.

Что нужно делать, чтобы снизить риск развития рака?

Выбор правильного питания, полезных продуктов, снижение количества обработанного красного мяса в рационе, ведение активного образа жизни не являются пустыми словами. Физическая активность помогает не только снижать вес, но и профилактировать развитие рака.

Отказ от курения, в том числе и пассивного, отказ от алкоголя – также улучшает прогноз.

Защита от солнца является важной составляющей в профилактике рака кожи. К стандартным методам защиты от солнца относятся оценка УФ-индекса, ограничения нахождения под открытыми солнечными лучами и применение фактора защиты SPF. Настоятельно рекомендовано избегать соляриев.

Вакцинация от ВПЧ и гепатита В поможет снизить риск нескольких видов рака. По последним данным прививаться от ВПЧ можно и носителям ВПЧ, и даже пациенткам с высокой степенью дисплазии и даже с ранней стадией рака шейки матки. Кроме вакцинации от ВПЧ, важным аспектом является практика безопасного секса. Незащищенный половой акт, а также частая смена половых партнеров увеличивает риск ВПЧ и ВИЧ.

У людей с доказанной генетической предрасположенностью рекомендован своевременный скрининг и более пристальное наблюдение. Скрининг в таких ситуациях начинается раньше, а также может быть рекомендован для выполнения чаще, чем в стандартных ситуациях. В некоторых ситуациях, например, носительницам BRCA мутации может быть предложена профилактическая двусторонняя мастэктомия и овариоэктомия (удаление яичников).

Что такое онконастороженность, какие симптомы служат поводом обратиться к врачу, зачем нужны регулярные скрининги - кому, в каком возрасте, что нужно проверять и почему не нужно этого бояться?

Симптомы и признаки могут зависеть от органа-мишени. Можно описать общие признаки, однако это совсем неспецифичные для рака признаки. К таким симптомам могут относиться сильная общая слабость, изменения в весе, причем прибавка в весе тоже, проблемы с кишечником (склонность к запорам, появление крови после акта дефекации), появление новообразований на коже или изменение их характера, увеличение лимфоузлов, боли в мышцах, повышение температуры тела до фебрильных цифр и выше без признаков инфекции. Об этих симптомах мы говорим всегда очень осторожно.

Скрининг – это возможность выявить онкологическое заболевание на ранней у здорового человека. Скрининг может иметь как свои плюсы, так и минусы. Основным минусом является гипердиагностика, а также неверная интерпретация результатов скрининга.

Кому и когда показан скрининг? Сразу про генетически доказанные синдромы: все индивидуально в зависимости от риска, в том числе индивидуального, который можно рассчитать на приеме у онколога, а также от мутации, носителем которой является здоровый человек.

Существуют специальные программы профилактики и скрининга. Например, скрининг молочной железы не рекомендован женщинам до 40 лет, если они не являются носительницами мутаций, которые предрасполагают к раку молочной железы. Начиная с 40 лет скрининг рекомендован каждые 2 года, по другим данным ежегодно), а с 50 до 75 лет – ежегодно. Фиброколоноскопия как скрининг рака толстой кишки рекомендован с 50 лет каждые 10 лет, виртуальная колноскопия – каждые 5 лет. При наличии показаний исследование может быть рекомендовано чаще. Одним из скрининговых тестов на рак предстательной железы является анализ крови на простатический специфический антиген (ПСА), который может быть измененным по нескольким причинам, помимо рака предстательной железы.

Оптимальным скринингом является сдача теста на ВПЧ и Пап-тест у гинеколога.

Почему лечиться можно и нужно в российских клиниках?

Современное лечение существует практически повсеместно. Российские стандарты практически не отличаются от международных. Практически, потому что новые препараты в США и Европе регистрируются и появляются в рекомендациях быстрее, чем у нас. У нас есть все те же методы лечения злокачественных новообразований, что и в зарубежных клиниках. Вот недавно в России появилась возможность выполнения CAR-T терапии (Т-клеточная терапия химерным рецептором антигена для лечения некоторых онкогематологических заболеваний).

Чем опасны народные методы лечения рака?

Я бы этот вопрос задала несколько по-другому: можно ли сочетать или заменять известные и доказательные подходы в лечении с народными методами? Скорее нет, чем да. Мы не знаем, как прием каких-то народных средств может оказывать влияние на действие системной терапии, например, химиотерапии или таргетной.

Одной из «целей» пациентов, когда они принимают решение о приеме дополнительно к химиотерапии народных препаратов, является «быстрое выведение химии из организма». Но это совсем не то, что нужно для лечения. Необходимо, чтобы препарат был в организме и работал столько, сколько положено. Ускоренное выведение препарата может приводить к неэффективности терапии, а задержка и увеличение концентрации препарата, наоборот, к токсическим нежелательным явлениям.

Все препараты, которые назначаются пациентам во время лечения должны проходить проверку взаимодействий друг с другом. К сожалению, провести анализ взаимодействия между лекарственными препаратами и средствами народной медицины невозможно, так же, как и провести такие исследования. Тем не менее о некоторых средствах народной медицины у нас уже есть данные, например, зверобой не рекомендован к применению совместно с некоторыми таргетными препаратами, и это прописано в инструкции к данным препаратам.

Какие существуют современные методы лечения рака? Можете поделиться позитивными примерами из практики?

Стандартная терапия рака представлена хирургическим лечением, разновидностями лучевых и системных методов лечения. Иногда мы можем комбинировать виды лечения, например, одномоментная химиолучевая терапия, или последовательно сочетать данные методы. Системное лечение – это не только химиотерапия; это все то лечение, которые системно влияет на весь организм.

Также в современном медицинском мире проходят клинические исследования новых препаратов, и у пациентов появляется возможность получать лечение по передовым технологиям.

Современная терапия – это не только стандартная химиотерапия или гормональная терапия. Современные методы лечения включают иммунотерапию и таргетную терапию. Иммунотерапия – это обширная область в изучении и терапии рака. Сюда включен огромный список препаратов с общим названием «иммунотерапия», а также генная терапия, в том числе CAR-T, о которых говорилось выше, терапия онколитическими вирусами и вакцинотерапия (это не про профилактику рака шейки матки, а это вирусы, которые применяют непосредственно в лечении рака, например, меланомы).