"Для язвы характерны боли на голодный желудок. То есть человек может ощущать дискомфорт перед едой или через два-три часа после нее. Пища в данном случае будет приносить облегчение. Также могут быть изжога, отрыжка, подташнивание", - объясняет Татьяна Романенко.