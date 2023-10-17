Врач Романенко назвала симптомы, предупреждающие о язве желудка
Тревожные симптомы, которые могут предупреждать о язве желудка, перечислила врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с Москвой 24.
По словам специалиста, человека должны насторожить боли перед едой или после нее, изжога и тошнота.
"Для язвы характерны боли на голодный желудок. То есть человек может ощущать дискомфорт перед едой или через два-три часа после нее. Пища в данном случае будет приносить облегчение. Также могут быть изжога, отрыжка, подташнивание", - объясняет Татьяна Романенко.
Причинами язвы желудка, по словам врача, могут быть стресс, неправильное питание и наследственность. Но самое главная причина - присутствие бактерии хеликобактер пилори в желудке. Если это вылечить, язва желудка, как отметила Татьяна Романенко, больше не возвращается. Игнорировать заболевание нельзя, иначе оно может привести к желудочным кровотечениям и развитию рака.