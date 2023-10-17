Исследование: у младших братьев и сестер выше риск артрита

Шведские ученые провели исследование и выяснили, что младшие братья и сестры на 13 % чаще рискуют заболеть анкилозирующим спондилитом — разновидностью хронического воспалительного артрита. Об этом пишет издание The Sun.

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По словам доктора Матильды Морин из Каролинского института сказала, наличие старших братьев и сестер и тонзиллэктомия в анамнезе были независимо связаны с развитием анкилозирующего спондилита. Риск артрита увеличивался на 13%, а риск тонзиллита — на 30%.

«На основании наших данных невозможно определить механизм, лежащий в основе этого повышения риска, но было показано, что младенцы, у которых есть старшие братья и сестры, более подвержены инфекциям в раннем возрасте, чем младенцы, у которых нет братьев и сестер», — уточнила Матильда Морин.

Анкилозирующий спондилит вызывает воспаление позвоночника, суставов и сухожилий, что приводит к боли, скованности и усталости. Лечение включает устранение симптомов с помощью комплексной терапии, сочетающей физические упражнения, физиотерапию и противовоспалительные препараты.