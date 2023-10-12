Причины возникновения артрита и его симптомы
Боль при движении бывает вызвана множеством заболеваний. Причина может крыться в травмах, нарушении работы нервов, опухолях или врожденных особенностей строения тела.
Самое распространенное заболевание, вызывающее боль при движении – артрит. “Рамблер” разобрался, почему возникает эта болезнь и как определить, есть ли она у вас.
Что такое артрит?
Это название включает множество заболеваний, которые связаны с воспаленными суставами. Болезнь протекает индивидуально: она может затрагивать один сустав или несколько, доставлять болезненные ощущения или проходить бесследно, а также разрушать ткани.
Причины артрита
Довольно часто заболевание вызвано неправильным образом жизни. На состоянии суставов негативно сказываются несбалансированное питание, дефицит витаминов, злоупотребление алкоголем, лишний вес и чрезмерная нагрузка.
Но есть и другие, более опасные причины, которые приводят к артриту. Среди них вирусные, бактериальные и грибковые инфекции, травмы суставов, нарушения в работе нервной и иммунной системы, плохой обмен веществ и патологии эндокринной железы.
Женщины заболевают артритом значительно чаще, чем мужчины. Зачастую первые признаки артрита появляются после перенесенной болезни, хирургического вмешательства и из-за частой подверженности стрессу. В возрастом риск столкнуться с заболеванием суставов увеличивается.
Симптомы артрита
Несмотря на разнообразные причины появление артрита, симптомы у больных одинаковы. Страдающие от болезни сталкиваются с отеками и припухлостью около пораженной части сустава, у них краснеет кожа и повышается температура. И, самое главное, невозможность пользоваться частью тела, где поражен сустав – это место болит, а любое движение провоцирует хруст.
Данные симптомы могут сопровождаться разрывами мышц и сухожилий, а также чувством онемения. В таком случае следует насторожиться: симптоматика указывает на запущенность болезни, которая привела к осложнениям.
Как лечить артрит
Схема лечения зависит от назначения врача. Не рекомендуется употреблять лекарства самостоятельно, чтобы не усугубить состояние здоровья.
При терапии артрита важно выявить причину болезни и воздействовать именно на нее, а также убрать припухлость и предотвратить дальнейшее разрушение сустава. Чтобы достичь этих результатов, используют комплексный подход, который включает в себя медикаментозное лечение и терапию.