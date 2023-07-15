Артрит и артроз: в чем разница
Артрит и артроз – два крайне распространенных заболевания, которые многие путают между собой. "Рамблер" решил выяснить в чем разница между этими болезнями и что характеризует каждую из них. На вопросы ответил наш эксперт, врач-травматолог и ортопед Максим Саутин.
Часто в диагнозах ортопедов-травматологов и врачей общей практики фигурируют диагнозы артроз и артрит сустава. Артроз – это изменения, длительное время формирующиеся в суставе, это могут быть последствия травмы, например, после внутрисуставного перелома, когда нарушается суставная поверхность, на этом фоне повреждается хрящевой покров, и постепенно в суставе развивается артроз.
С возрастом у пациента также может развиться артроз. Бывают разные стадии заболевания – на первых пациентов не обязательно должно что-то беспокоить. Если же возникает значительная деформация суставов, это довольно успешно лечится в условиях современной медицины.
Другое дело – артрит, – это воспалительное заболевание сустава, которое чаще имеет аутоиммунный характер, когда по какой-либо причине организм начинает атаковать оболочки сустава. Сюда можно отнести и ревматоидный артрит. Он может начинаться с мелких суставов кисти, может затрагивать крупные суставы, могут возникать деформации, хронические боли, так называемые стартовые боли, когда пациенту требуется какое-то время для того, чтобы расходиться, раздвигаться утром, и только тогда эти болевые ощущения проходят.
Указанными заболеваниями занимаются разные специалисты.
Артрозом в основном ортопеды-травматологи, при артрите первично консультируют ортопеды-травматологи, а затем пациент направляется к ревматологу для назначения поддерживающей терапии. Далее, если при артрите требуется хирургическое лечение, его направляют к узкому специалисту, который занимается тем или иным суставом. Так, например, при ревматоидном артрите сустава кисти этим занимается кистевой хирург.
При запущенных стадиях вариантом лечения артрита может быть протезирование суставов или его фиксация в функционально выгодном положении.