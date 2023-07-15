Артрит и артроз: в чем разница

Артрит и артроз – два крайне распространенных заболевания, которые многие путают между собой. "Рамблер" решил выяснить в чем разница между этими болезнями и что характеризует каждую из них. На вопросы ответил наш эксперт, врач-травматолог и ортопед Максим Саутин.

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Часто в диагнозах ортопедов-травматологов и врачей общей практики фигурируют диагнозы артроз и артрит сустава. Артроз – это изменения, длительное время формирующиеся в суставе, это могут быть последствия травмы, например, после внутрисуставного перелома, когда нарушается суставная поверхность, на этом фоне повреждается хрящевой покров, и постепенно в суставе развивается артроз. Саутин Максим Травматолог-ортопед Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO

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С возрастом у пациента также может развиться артроз. Бывают разные стадии заболевания – на первых пациентов не обязательно должно что-то беспокоить. Если же возникает значительная деформация суставов, это довольно успешно лечится в условиях современной медицины.

Другое дело – артрит, – это воспалительное заболевание сустава, которое чаще имеет аутоиммунный характер, когда по какой-либо причине организм начинает атаковать оболочки сустава. Сюда можно отнести и ревматоидный артрит. Он может начинаться с мелких суставов кисти, может затрагивать крупные суставы, могут возникать деформации, хронические боли, так называемые стартовые боли, когда пациенту требуется какое-то время для того, чтобы расходиться, раздвигаться утром, и только тогда эти болевые ощущения проходят.

Указанными заболеваниями занимаются разные специалисты.

Артрозом в основном ортопеды-травматологи, при артрите первично консультируют ортопеды-травматологи, а затем пациент направляется к ревматологу для назначения поддерживающей терапии. Далее, если при артрите требуется хирургическое лечение, его направляют к узкому специалисту, который занимается тем или иным суставом. Так, например, при ревматоидном артрите сустава кисти этим занимается кистевой хирург. Саутин Максим Травматолог-ортопед Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO