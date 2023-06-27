Нагрузка, которая помогает при боли в суставах

Ежегодно количество людей с заболеваниями мышц и костей увеличивается. По мнению ВОЗ это связано с общим старением населения. Боль в суставах чаще всего бывает вызвана ревматоидным артритом. Это заболевание характерно сокращением подвижности, что может спровоцировать еще более серьезные заболевания.

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Российские исследователи провели анализ статей зарубежных коллег и перечислили упражнения и виды спорта, которые будут безопасны и полезны при боли в суставах и ревматоидном артрите.

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О том, какие упражнения помогут справиться с болью в суставах, — в материале “Рамблера”.

Скандинавская ходьба

Этот вид спорта полезен для людей, имеющих проблемы с суставами. В этом случае аэробная нагрузка будет ниже, но при этом человек сохранит высокую интенсивность подвижности. Это — безопасное упражнение для людей с ревматоидным артритом, которое поможет облегчить боль в суставах и сделает мышцы более сильными, что также поможет в борьбе с болью в суставах.

В рамках этого вида спорта поддерживается устойчивость человека, что делает его более безопасным. Также рекомендуется следить за частотой пульса во время этой физической нагрузки.

Йога

Эту практику нельзя назвать видом спорта, скорее это — комплекс упражнений и стоек. Так как позы помогают прорабатывать суставы, то йога может оказаться полезной для людей, которые чувствуют дискомфорт. Кроме того, йога способствует растяжению мышц, что также способствует мобильности суставов.

Перед началом занятия, если вы занимаетесь в группе, предупредите преподавателя о том, что вы страдаете болью в суставах. Он подскажет вам, какие позы лучше не выполнять.

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