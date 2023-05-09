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Инструктор ЛФК Сырчина перечислила упражнения для суставов

Людям, у которых есть болезни суставов, стоит заниматься йогой, чтобы сохранять конечности подвижными. Об этом "Ленте.ру" рассказала йоготерапевт Наталья Сырчина, перечислив основные упражнения, которые в этом помогут.

Инструктор ЛФК перечислила упражнения для суставов
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Для больных суставов идеально подойдет так называемый мягкий фитнес, то есть пилатес или йога. Вращение суставами в разных направлениях, которое в большом количестве свойственно йоге, помогает сохранять их здоровье. Людям, которые уже болеют артрозом или артритом, заниматься йогой стоит дважду в неделю — так можно помешать болезни прогрессировать.

Тем не менее, при обострении болезней йогой заниматься нельзя. Некоторые ассаны могут оказаться вредными. В частности, при артрозе тазобедренного сустава не нужно садиться на шпагат.

При каких инфекциях болят суставы

Поддерживать здоровье суставов помогут несколько упражнений. В их числе "Кошка": встать на колени и локти, прогнуться в пояснице, округлив спину, и повторить 15-20 раз. Полезно и вращать плечами в одну и другую сторону по 10-15 раз стоя, опустив руки вдоль тела. Аналогично можно вращать коленями стоя.

Для плеч, позвоночника и таза полезно упражнение "Мельница". Чтобы его выполнить, нужно встать, расставить ноги на ширине плеч, наклониться корпусом вперед и пальцами одной руки коснуться пальцев на противоположной ноге. Руки нужно чередовать, а само упражнение делать энергично.

Ранее реабилитолог развеял популярный миф о хрусте суставов.

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