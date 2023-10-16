Врач рассказала об опасности сосудосуживающих капель

В сезон простуд некоторые начинают злоупотреблять сосудосуживающими каплями, которые положено использовать не более пяти дней, сообщает врач Елена Зяблова.

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В беседе с “Вестями Подмосковья” она рассказала, что так появляется зависимость от препарата, из-за чего нос перестает дышать самостоятельно без вмешательства извне.

Нередко болеющие покупают капли в аптеках без назначения врача, а потом не могут отказаться от них. Врач говорит, что пациенты не понимают, что плохое дыхание и насморк могут быть вызваны злоупотреблением сосудосуживающим препаратом. Так некоторые прибегают к операциям по искривлению носовой перегородки, хотя причина кроется в другом.

Если не получается справиться с зависимостью самостоятельно, следует обратиться к отоларингологу. Он пропишет курс лечения, который нормализует работу сосудов.